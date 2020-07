Previa del encuentro: el Burnley recibe al Brighton and Hove Albion en la última jornada

El próximo domingo a las 17:00 tendrá lugar en el Turf Moor el encuentro que cierra la participación en la Premier League del Burnley y el Brighton durante la trigésimo octava jornada, la última de la Premier League.

El Burnley intentará sumar una victoria más en la trigésimo octava jornada después de haber ganado al Norwich City en el Carrow Road por 0-2, con tantos de Chris Wood y Godfrey.

Por su parte, el Brighton and Hove Albion se tuvo que conformar con un empate 0-0 frente al Newcastle United durante su último encuentro.

Con respecto a los resultados como local, el Burnley tiene un balance de ocho victorias, seis derrotas y cuatro empates en 18 partidos jugados como local, unos valores que pueden parecer esperanzadores para el Brighton and Hove Albion, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que se disputan en el Turf Moor. A domicilio, el Brighton and Hove Albion ha perdido en ocho ocasiones y ha empatado siete veces en sus 18 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Turf Moor y el balance es de una victoria y un empate a favor del Burnley. A su vez, los locales llevan un total de dos partidos seguidos invictos frente a este rival en la Premier League. La última vez que jugaron el Burnley y el Brighton en esta competición fue en septiembre de 2019 y el partido finalizó con un empate 1-1.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 16 puntos a favor del Burnley. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el noveno lugar con 54 puntos en la clasificación. En cuanto a su rival, el Brighton and Hove Albion, se sitúa en decimosexta posición con 38 puntos.

Este partido podrá verse el domingo próximo a las 17:00 horas a través de SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, MyAlbion TV, Clarets Player y Sky Sports Arena.