Jornada final de la Premier League: previa del duelo Manchester City - Norwich City

El próximo domingo a las 17:00 se disputará el encuentro de la última jornada de la Premier League, en el que jugarán al City y al Norwich en el Etihad Stadium.

El Manchester City pretende sumar una victoria más en la trigésimo octava jornada después de vencer en los dos últimos partidos de la competición contra el Watford a domicilio (0-4) y contra el Bournemouth en su feudo (2-1).

Respecto al equipo visitante, el Norwich City no pudo hacer frente al Burnley en su último partido (0-2).

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Manchester City ha ganado 14 veces, ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado dos veces en 18 partidos jugados hasta ahora, unas cifras que hablan bastante bien del equipo de Pep Guardiola cuando juega en su estadio. En las salidas, el Norwich City ha vencido una vez y ha perdido en 14 ocasiones en sus 18 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Manchester City, de hecho, los números muestran una derrota y dos empates para el equipo local. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan dos encuentros seguidos ganando en casa frente al Norwich. El último partido que disputaron ambos equipos en este torneo fue en septiembre de 2019 y concluyó con un resultado de 3-2 favorable al Norwich.

En este momento, el Manchester City se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 57 puntos con respecto a su rival. El Manchester City cuenta con 78 puntos en el casillero, situándose en el segundo lugar. Por su lado, el equipo visitante es vigésimo con 21 puntos.

El encuentro del Manchester City y el Norwich City podrá verse a través de televisión, concretamente el próximo domingo a las 17:00 en SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, Sky Go UK, NOW TV, Pick y Sky One.