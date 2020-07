Previa del encuentro: el Bournemouth viaja al estadio del Everton para acabar el campeonato

Este domingo a las 17:00 en el Goodison Park se verán las caras por última vez en la Premier League el Everton y el Bournemouth en la trigésimo octava y última jornada de la Premier League.

El Everton intentará sumar un triunfo más en la trigésimo octava jornada tras haber ganado al Sheffield Utd en el Bramall Lane por 0-1, con un tanto de Richarlison.

Respecto a la escuadra visitante, el Bournemouth fue derrotado por 0-2 en el último encuentro que jugó frente al Southampton.

En cuanto al desempeño en su estadio, el Everton ha conseguido unas cifras de ocho victorias, tres derrotas y siete empates en 18 partidos jugados como local, lo que parece indicar que no es de los equipos más difíciles de batir en su estadio. En el papel de visitante, el Bournemouth ha vencido tres veces, ha sido derrotado en 14 ocasiones y ha empatado una vez en sus 18 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en el feudo del Everton y los resultados son de cuatro victorias para los locales. Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Bournemouth, pues lo han hecho en las cuatro últimas ocasiones. El último partido que jugaron el Everton y el Bournemouth en este torneo fue en septiembre de 2019 y acabó con un marcador de 3-1 a favor de los visitantes.

En este momento, el Everton se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 18 puntos con respecto a su rival. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el undécimo lugar con 49 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en decimonovena posición con 31 puntos.

Solo queda esperar hasta el próximo domingo a las 17:00 para poder disfrutar del encuentro a través de televisión, concretamente en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV y Sky Sports Golf.