Última jornada de la Premier League: previa del duelo Crystal Palace - Tottenham Hotspur

El próximo domingo a las 17:00 se disputará el partido de la jornada final de la Premier League, en el que se veremos luchar por la victoria al Crystal Palace y al Tottenham en el Selhurst Park.

El Crystal Palace encara con ganas de recuperar puntos en el encuentro correspondiente a la trigésimo octava jornada después de haber perdido su último encuentro contra el Wolverhampton Wanderers por un marcador de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Tottenham Hotspur ganó sus dos últimos partidos de la competición contra el Leicester City como local y el Newcastle United fuera de su campo, por 3-0 y 1-3 respectivamente.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Crystal Palace ha vencido seis veces, ha sido derrotado en ocho ocasiones y ha empatado cuatro veces en 18 partidos jugados hasta ahora, lo que parece indicar que no es de los equipos más difíciles de batir en su estadio. En el papel de visitante, el Tottenham Hotspur tiene un balance de cuatro victorias, siete derrotas y siete empates en 18 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Anteriormente han existido otros duelos en el Selhurst Park y los resultados son de tres victorias, ocho derrotas y un empate a favor del Crystal Palace. Asimismo, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del Crystal Palace, pues han ganado ya cuatro encuentros a domicilio. El último enfrentamiento entre el Crystal Palace y el Tottenham en este torneo se jugó en septiembre de 2019 y concluyó con un marcador de 4-0 favorable al Tottenham.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, vemos que el Tottenham Hotspur se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de 16 puntos. El equipo de Roy Hodgson llega al partido en decimocuarta posición y con 42 puntos antes del encuentro. Por su lado, el Tottenham Hotspur cuenta con 58 puntos y ocupa el séptimo puesto en el torneo.

Este encuentro podrá verse el domingo próximo a las 17:00 horas a través de SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV y Sky Sports Action.