Jornada final de la Premier League: previa del encuentro Southampton - Sheffield Utd

El próximo domingo en el St. Mary's Stadium a las 17:00, cerrarán su participación en la Premier League el Southampton y el Sheffield en la trigésimo octava y última jornada de la Premier League.

El Southampton intentará sumar un triunfo más en la trigésimo octava jornada tras vencer fuera de casa por 0-2 al Bournemouth jugado en el Vitality Stadium, con tantos de Ings y Che Adams.

En el lado de los visitantes, el Sheffield Utd perdió por un marcador de 0-1 en el encuentro anterior ante el Everton.

Como local, el Southampton ha vencido cinco veces, ha perdido en 10 ocasiones y ha empatado tres veces en 18 partidos jugados hasta ahora, por lo que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el torneo. En el papel de visitante, el Sheffield Utd ha ganado cuatro veces, ha sido derrotado en cinco ocasiones y ha empatado nueve veces en sus 18 partidos jugados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el St. Mary's Stadium, de hecho, los números muestran dos victorias, una derrota y un empate a favor del Southampton. Asimismo, los locales llevan un total de dos partidos seguidos sin perder frente a este rival en la Premier League. La última vez que jugaron el Southampton y el Sheffield en esta competición fue en septiembre de 2019 y el partido concluyó con un 0-1 a favor del Southampton.

Actualmente, el Sheffield Utd se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de cinco puntos con respecto a su rival. El equipo de Ralph Hasenhüttl se sitúa en el duodécimo lugar con 49 puntos en su casillero. Por su parte, el Sheffield Utd cuenta con 54 puntos y ocupa el octavo puesto en la competición.

El encuentro podrá verse este el próximo domingo a las 17:00 horas a través de SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV y Sky Sports Mix.