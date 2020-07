Los árbitros hacen balance: "El VAR pone de manifiesto el desconocimiento de las reglas del juego"

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y Carlos Clos Gómez, máximo responsable del VAR, han hecho balance de la actuación arbitral en esta temporada de LaLiga.

El primero comenzó su exposición abroncando a los medios de comunicación, aficionados e incluso a los equipos por sus continuas quejas. "Ha habido más ruido mediático del que nos gustaría, y del que es bueno para nuestra competición. Los árbitros han trabajado en un clima de tensión mucho más alto que lo de la realidad decía. Ha sido una temporada atípica, difícil, con un clima muy difícil para el colectivo arbitral", defendió el excolegiado madrileño.

En este sentido, afirmó que el índice de acierto ha sido mucho mayor que el año anterior, incluidos los asistentes que han subido un 2% su acierto. "Hay menos errores que nunca en la historia del fútbol de nuestro país. Cientos de los errores que se cometían antes ahora se corrigen gracias al VAR", afirmó.

En este sentido, afirmó que hay más polémica por un error de concepto. "Se interpreta que el VAR es el error 0, la panacea. Y no es la expectativa: sólo se corrigen algunos errores, pero no todos. Esto pasa en todo el mundo, no sólo en España", dijo. No obstante, y aunque destacó el acierto del VAR, también admitió que "se equivoca, en muy pocas ocasiones, pero se equivoca". "El VAR ha intervenido en alguna jugada no evidente. Es una fuente de contenidos para los medios de comunicación. Ahora parece que es gratis criticar al VAR, pero se critican a las mismas personas que hace diez años", dijo, y apuntó directamente a la falta de conocimiento.

"El VAR pone de manifiesto el desconocimiento de las reglas del juego. Aciertos de la sala del VAR se convierten en errores y de ahí a críticas al VAR, y de ahí a hablar de escándalo. Es difícil entender que haya polémicas, y de ahí a comunicados y declaraciones", se lamentó, aunque recordó que ni el VAR, ni los árbitros ni el propio fútbol es perfecto.

"Gracias al VAR no hay goles en fuera de juego, no hay goles legales anulados por fuera de juego y los asistentes hacen bien en esperar a levantar la bandera para que determine el VAR. Las faltas dentro o fuera del área se solucionan con una efectividad muy alta. Hay muchísimas menos faltas por juego brusco grave, la conducta violenta a espaldas del árbitro, balones que se salen antes del gol o penaltis, no existen goles con la mano, penaltis muy claros no vistos, confusión de identidad, la simulación se ha reducido en un 65-67%", defendió el excolegiado.

En acciones concretas, Velasco Carballo apuntó a los penaltis como los grandes puntos de conflicto. "Algunos crean mucha polémica porque el aspecto subjetivo en esas decisiones pesa mucho y el gran problema de esas jugadas es el concepto de 'error claro y manifiesto'. Es el gran punto de mejora que tenemos que tratar. De 825 jugadas de penalti se pueden discutir sobre no más de 20", aseguró, aunque posteriormente admitió que los juicios de los penaltis por contactos ligeros deben mejorarse.

Los datos del VAR: se intervino en 156 acciones

Clos Gómez fue el encargado de dar los datos concretos, contabilizando las acciones totales y las que tuvieron intervención del VAR.

Este último actuó en 156 acciones: 65 goles, 58 penaltis (43 para conceder y 15 para anular), 21 recomendaron tarjeta roja (para conceder o cancelar) y 7 en confusión de identidad.

Penaltis . Hubo 825 acciones en el área de penalti, de las que 123 sí fueron y 702 no. Según Clos Gómez, se acertó en un 91,27% de estas acciones, y un 8,73% de errores, 72 acciones. De esos, 51 fueron corregidos como errores claros y manifiestos y 21, no manifiestos o propios del VAR. De 63 penaltis revisados por el VAR, 43 se concedieron, 15 se cancelaron y 5 se repitieron por irregularidad. Se ha aumentado el acierto del VAR en un 6,18%, para un acierto total del 97,45%.

. Hubo 825 acciones en el área de penalti, de las que 123 sí fueron y 702 no. Según Clos Gómez, se acertó en un 91,27% de estas acciones, y un 8,73% de errores, 72 acciones. De esos, 51 fueron corregidos como errores claros y manifiestos y 21, no manifiestos o propios del VAR. De 63 penaltis revisados por el VAR, 43 se concedieron, 15 se cancelaron y 5 se repitieron por irregularidad. Se ha aumentado el acierto del VAR en un 6,18%, para un acierto total del 97,45%. Tarjetas amarillas : 1.858 mostradas, 241 no mostradas (errores). De las primeras, se ha confirmado un acierto del 97,36%

: 1.858 mostradas, 241 no mostradas (errores). De las primeras, se ha confirmado un acierto del 97,36% Tarjetas rojas : 43 mostradas, 26 por el árbitro y 17 por intervención del VAR. Se quedaron 6 sin mostrar.

: 43 mostradas, 26 por el árbitro y 17 por intervención del VAR. Se quedaron 6 sin mostrar. Posibles fueras de juego : 1.706 eran, 4.035 no eran. Acierto del 95,3%, error del 4,7%. El VAR sólo intervino en un 0,83% de estas acciones.

: 1.706 eran, 4.035 no eran. Acierto del 95,3%, error del 4,7%. El VAR sólo intervino en un 0,83% de estas acciones. Goles : De 942 goles esta temporada, el VAR participó en 65 directos y en 37 para penaltis. Un total de 10,3% de goles tuvieron incidencia del VAR.

: De 942 goles esta temporada, el VAR participó en 65 directos y en 37 para penaltis. Un total de 10,3% de goles tuvieron incidencia del VAR. Acciones revisadas en la pantalla/avisados por el VOR : 93 en la pantalla, 63 por hechos objetivos (avisados desde el VOR). De esas 93 en el monitor, los árbitros acataron la recomendación del VAR en el 94,2%.

: 93 en la pantalla, 63 por hechos objetivos (avisados desde el VOR). De esas 93 en el monitor, los árbitros acataron la recomendación del VAR en el 94,2%. Otras estadísticas : 9 decisiones mantenidas (6 penaltis, 3 fuera de juego o falta previa) 5 decisiones mejoradas: (de amarilla a roja, de falta a amarilla, etc.). Bajan las protestas de los jugadores: de 220 de 2018/19 a 218 en 2019/20.

Simulaciones: 12 (sube del año pasado, 6)

: 9 decisiones mantenidas (6 penaltis, 3 fuera de juego o falta previa) 5 decisiones mejoradas: (de amarilla a roja, de falta a amarilla, etc.). Bajan las protestas de los jugadores: de 220 de 2018/19 a 218 en 2019/20. Simulaciones: 12 (sube del año pasado, 6) Tiempo de intervención: tiempo medio de 101 segundos, en el campo 91 segundos y con monitor 126 segundos.

Puntos a mejorar del VAR

Pese a los buenos datos que, según el CTA, arroja la presencia del VAR, Velasco Carballo finalizó su exposición explicando los puntos a mejorar de este sistema, a saber: