Vettel se deshace en elogios hacia Alonso: "Es un superhombre"

El piloto alemán Sebastian Vettel, uno de los grandes rivales de Fernando Alonso en su trayectoria en la Fórmula 1 ha querido referirse al asturiano con motivo de su vuelta a la mejor competición de automovilismo del mundo, gracias, en parte, a su salida de Ferrari y al baile de asientos que generó.

En una entrevista para Sky Sports F1, el alemán fue preguntado por la vuelta de Fernando a la parrilla y no titubeó en ensalzar la figura del bicampeon. "Es un superhombre, así que puede volver con 59 años incluso", admitió. El gran enfrentamiento entre ambos vivió sus años más intensos en 2010 y 2012, cuando Vettel se impuso en el Mundial por escasos puntos sobre Alonso.

En lo personal, también se mostró despreocupado y confiante por su futuro. “No estoy aquí sólo para participar; no estoy aquí para 'ser un piloto de Fórmula 1'; no estoy aquí para hacer dinero. He estado en una posición muy afortunada y debería estar bien, a menos que me equivoque por completo", apuntó.

Vettel ha estado en las últimas semanas muy relacionado con un posible fichaje por Racing Point, que en 2021 competirá bajo el nombre de Aston Martin. El propio piloto admitió recientemente las negociaciones con la escudería, pero no tiene ninguna prisa en cerrar el acuerdo.