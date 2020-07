Una patinadora china desvela el maltrato de sus entrenadores: "Me golpeaban hasta dejarme la piel en carne viva"

Los polémicos métodos de entrenamiento en algunas disciplinas para llegar a la élite del deporte han vuelto a saltar a las primeras líneas de los periódicos tras la denuncia pública que ha hecho la patinadora sobre hielo Jessica Shuran Yu.

Tras ver el documental 'Atleta A', que cuenta la sistemática política de abusos en la gimnasia estadounidense, ha encontrado fuerzas para contar su historia de maltrato al que estuvo sometida desde niña.

Yu, que compite bajo bandera singapurense de donde es su padre aunque se entrena en su China natal, relata que desde los 9 años está dedicada en cuerpo y alma al patinaje. Una vida llena de sacrificios, golpes, lágrimas y sangre.

"El maltrato empezó a los 11 años. Mi entrenador me golpeaba usando las guardas, que son unas fundas de plástico que cubren las cuchillas (...) Cuando se enfadaba conmigo, cuando consideraba que cometía el más mínimo error, me pedía que elevara la mano. A veces me golpeaba en las piernas y los brazos sin aviso. Podía pasar en medio de un entrenamiento, delante de todo el mundo, o después, en zonas apartadas donde me gritaba y golpeaba aún más fuerte. En días especialmente malos, me golpeaban más de 10 veces seguidas hasta dejarme la piel en carne viva", relata.

En la extensa carta cuenta que la situación se puso más dura justo antes de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang de 2018. "Tenía problemas con los alineamientos de las cuchillas y me rompí en el vestuario debido al estrés (...) Mis lágrimas le molestaron. Me dijo que parara y como no lo hice, me dio una patada en el pie e hizo que se me bloqueara el talón. Estuve 15 minutos con hielo, pero cuando volví a la pista, no podía saltar. Estuve dos días de baja, justo antes de los clasificatorios", cuenta.

El abuso y maltrato empeoró cuando empezó a competir con seniors. El nivel de estrés que sufría la patinadora era tal que empezó a tener desórdenes alimenticios. "Nos llamaba vagas, estúpidas, retrasadas, inútiles y gordas", relata. "Por suerte nunca me pusieron dietas crueles, pero me insultaba, me decía que perdiese peso y me criticaba por comer. Una vez me castigó por pedir una ensalada porque venía en un plato grande y tenía una salsa (...) Llegó un momento en el que deseaba ser anoréxica porque eso significaría que estaba esforzándome lo suficiente", confiesa Shuran Yu.

Estas durísimas vivencias y algunas más relata en una carta en la que acaba pidiendo que no se entienda este tipo de abusos como algo "cultural" en China, ya que se ha dado cuenta que ocurre en otros países. "Es una plaga que se extiende en deportes estéticos como la gimnasia, el patinaje y en ambientes donde adultos pueden explotar a jóvenes chicas con grandes sueños", denuncia y pide que todos aquellos deportistas que sufran este tipo de maltrato, lo digan "públicamente y bien alto".