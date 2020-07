Rossell: "La plantilla del Barça manda demasiado"

Sandro Rosell cargó contra cómo está siendo el manejo el FC Barcelona de manera interna y admitió estar inquieto con el proceso electoral que vivirá el club el año que viene, cuando termine la legislatura de Josep María Bartomeu en 2021. El expresidente concedió una entrevista a L'Esportiu por la publicación de su libro 'Un fuerte abrazo'.

sandro rosell 6 de marzo de 1964, Barcelona, España Presidente del FC Barcelona de 2010 a 2014

"Sin hacer una revolución, porque no puede hacerse por cuestiones de mercado y económicas, debe de realizarse una profunda evolución. Se tiene que renovar la plantilla. No toda, pero sí una buena parte”, opinó. Sin embargo, considera que el gran obstáculo para ello es la propia plantilla que "manda demasiado".

Las elecciones son otro tema que preocupa a Rosell, que prevé una lucha "a degüello" por lo mostrado este último año con la polémica de los directivos e I3 Ventures, la empresa a la que presuntamente contrató la directiva para difamar a la oposición en redes sociales.

"Veo una guerra impresionante. ¿No lo han visto ya? Con todo lo que le han hecho a Bartomeu en el caso de las redes sociales… Si son los otros los que lo han hecho… Todo es una manipulación. Hay muchos intereses. Por suerte, yo ya le prometí a mi madre que no me volvería a presentar", apuntó Rosell.

Sin embargo, admite que no será ajeno a los comicios y aprovechó para hablar de los supuestos candidatos. De Jordi Roche pese a ser su amigo, "no supone que sea su candidato"; con respecto a Victor Font, que no lo conoce pero "le gustaría saber si tiene a alguien detrás"; y con Joan Laporta tuvo un punto y aparte.

"Que no se presente, segundas partes no fueron buenas", le aconsejó a su homónimo. "Es el tercer presidente en número relativo de títulos porque no hicimos el equipo que Cruyff proponía y en vez de la Triple A (Ayala, Albelda y Aimar) fichamos brasileños", añadió aprovechando para lanzarle una puya al difunto holandés.

Finalmente, tuvo una llamativa proposición para los derechos de los socios. “No podemos continuar siendo víctimas del lema ‘Més que un club'. Que cada socio decida de qué secciones quiere ser socio y que cada sección tenga sus ingresos”.