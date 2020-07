Previa del partido: Los Angeles FC - Portland Timbers, duelo de la última jornada

El próximo viernes a las 04:30 tendrá lugar en el Banc of California Stadium el encuentro que cierra la participación en la MLS is back del Los Angeles FC y el Portland Timbers que corresponde a la tercera y última jornada de la MLS is back.

El Los Angeles FC llega con ilusión a la tercera jornada tras ganar como local por un marcador de 6-2 al LA Galaxy en el Banc of California Stadium, con goles de El-Munir, Rossi y Wright-Phillips.

Respecto a la escuadra visitante, el Portland Timbers venció frente al Houston Dynamo en su estadio por 2-1 y anteriormente lo había hecho también fuera de casa ante el LA Galaxy por 1-2.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Los Angeles FC ha ganado una vez y ha empatado una vez en dos partidos jugados hasta ahora, de manera que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para ganar. En el papel de visitante, el Portland Timbers ha vencido una vez en su único encuentro disputado.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Los Angeles FC, de hecho, los números muestran una victoria y un empate a favor del conjunto local. Asimismo, los locales llevan un total de dos encuentros seguidos invictos frente a este rival en la MLS is back. La última vez que jugaron el Los Angeles FC y el Portland Timbers en esta competición fue en junio de 2019 y el partido concluyó con un 2-3 a favor del Los Angeles FC.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por tres puntos a favor del Los Angeles FC. El equipo de Bob Bradley llega al partido en sexta posición y con tres puntos antes del encuentro. Por su lado, el Portland Timbers tiene cero puntos y ocupa la duodécima posición en la clasificación.

Este encuentro podrá verse el viernes próximo a las 04:30 horas a través de FreeSports TV UK.