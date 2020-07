Varios equipos anuncian medidas legales contra LaLiga por suspender el Deportivo-Fuenlabrada y no el resto

Apenas dos horas antes de uno de los partidos más calientes de la última jornada de Segunda División, saltaba la noticia: varios futbolistas del Fuenlabrada habían dado positivo en su viaje a Coruña para enfrentarse al Deportivo.

Inmediatamente comenzaron las llamadas, reuniones a varias bandas y decisiones apresuradas que finalizaron con la decisión de la suspensión de un partido que podía decidir un puesto de descenso (al final se ha hecho intrascendente, ya que el Depor ya es matemáticamente de Segunda B) y uno de playoff de ascenso. Este último aún está pendiente.

Varios equipos afectados emitieron comunicados de protesta ante la decisión de LaLiga. Todos convienen en que suspender ese partido y no el resto adulteraba la competición. "Si se pone un horario para todos los partidos a la vez es para que todos salgan en las mismas condiciones", se lamentaba Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo.

Por ejemplo, de no ser por ese gol de Maikel Mesa en el minuto 90 del Cádiz-Albacete, el Numancia tendría que haber esperado al Deportivo-Fuenlabrada para saber si seguía el año que viene en Segunda o no. No será así, ya que los sorianos acompañan a los coruñeses a la categoría de bronce.

El 'playoff' sigue pendiente de decisión. El Fuenlabrada se enfrentará a un equipo que no se juega nada y con el que sólo necesita empatar. El afectado es el Elche, que ganó su partido ante el Oviedo, y que a día de hoy es equipo de promoción de ascenso en la 6ª posición.

El Deportivo pide repetir la jornada

Fernando Vidal, presidente del Deportivo, dio una rueda de prensa tras la disputa de los partidos en la que contó lo ocurrido desde su perspectiva y denunció lo sucedido. "La adulteración es total y absoluta. Nos llevamos una sorpresa cuando nos dicen que el resto de partidos se van a disputar. Ahí se comete un error gravísimo. Las dos últimas jornadas se tienen que disputar a la misma hora. Tiene que repetirse la jornada, no hay otra solución", pidió.

En este sentido, aseguró que hay más clubes "como el Elche, el Rayo, el Numancia..." que le acompañan en esta idea. "Os puedo decir que sí tengo constancia, por parte del presidente del Rayo, de ciertas coacciones para jugar el partido. Está totalmente indignado. Haremos fuerza común. Cuantos más equipos, mejor. Hay que pelear por la limpieza del fútbol", dijo.

Rayo y Numancia tomarán "medidas"

Dos equipos han anunciado que se plantean medidas legales contra LaLiga. El Rayo Vallecano denunció que se le obligó "a jugar bajo amenaza de pérdida de puntos, mientras que al Fuenlabrada no, cuando ellos podrían disputar con los jugadores restantes el partido", por lo que "emprenderá todas las acciones legales para defender sus intereses ante este gravísimo atropello".

El Numancia, al que le podía haber afectado el resultado del Deportivo, también anunció "todas las medidas oportunas para defender los derechos de sus abonados y lamenta la incomprensible decisión tomada por la Liga, la RFEF y el CSD".

"El CD Numancia ha remitido, antes de comenzar el partido ante el Club Deportivo Tenerife, un escrito a la Liga para mostrar su disconformidad por la disputa de esta jornada entendiendo que se están incumpliendo la normas de igualdad e integridad de la competición, solicitando la celebración de nuestro partido en la misma fecha y horario que el encuentro que disputarán Deportivo de la Coruña y C.F. Fuenlabrada", señalan en un comunicado los recién descendidos a Segunda B.

Los jugadores del Fuenlabrada se quedarán aislados en A Coruña durante diez días. El partido aplazado se disputará el 30 de julio, con el perjuicio que eso supone para el calendario del resto de competiciones y, sobre todo, siempre que los jugadores pasen el último día tres test de coronavirus que den negativo.