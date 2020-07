Jornada 35 de la Serie A: previa del duelo US Lecce - Brescia Calcio

El próximo miércoles a las 21:45 tendrá lugar en el Stadio Via del Mar el duelo entre el US Lecce y el Brescia Calcio durante la trigésimo quinta jornada de la Serie A.

El US Lecce llega a la trigésimo quinta jornada con la ilusión de recuperar puntos después de haber perdido su último encuentro contra el Génova por un marcador de 2-1.

Respecto a la escuadra visitante, el Brescia Calcio se hizo con la victoria frente al SPAL durante su último encuentro de la competición (2-1), con un gol de Zmrhal.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el US Lecce ha ganado tres veces, ha sido derrotado en nueve ocasiones y ha empatado cinco veces en 17 partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. En el papel de visitante, el Brescia Calcio tiene un balance de tres victorias, 12 derrotas y dos empates en 17 partidos jugados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Stadio Via del Mar, obteniendo como resultado tres victorias y tres derrotas a favor del US Lecce. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan dos partidos seguidos ganando en casa frente al Brescia Calcio. El último enfrentamiento entre el US Lecce y el Brescia Calcio en este torneo se jugó en diciembre de 2019 y concluyó con un marcador de 3-0 favorable al Brescia Calcio.

En este momento, el US Lecce se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de cinco puntos con respecto a su rival. El equipo de Fabio Liverani llega al partido en decimoctava posición y con 29 puntos antes del encuentro. Por su lado, el Brescia Calcio cuenta con 24 puntos y ocupa el decimonoveno puesto en la competición.