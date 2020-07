El New York City aprovecha la segunda parte para ganar al Inter de Miami (0-1)

El Miami y el New York City se enfrentaron en el último encuentro de la MLS is back, el cual finalizó con un resultado de 0-1. Los jugadores de Miami, al finalizar el partido, se quedaron en duodécimo puesto de la clasificación, mientras que el New York City se colocó en decimotercer lugar.

En el primer periodo ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

En la segunda mitad la suerte llegó para el conjunto neoyorquino, que estrenó su cuenta goleadora con un tanto de Tajouri-Shradi en el minuto 64, concluyendo el partido con un marcador definitivo de 0-1.

El técnico neoyorquino dio entrada a Parks, Moralez y Mackay-Steven en sustitución de Medina, Tajouri-Shradi y Mitrita, mientras que por parte del Miami se sustituyó a Carranza, Nguyen, Sweat, Chapman y Powell por Pellegrini, Trapp, Ambrose, Ulloa y Dylan Nealis.

En el partido se vieron un total de cinco tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los jugadores del Inter de Miami se mostró tarjeta amarilla a Agudelo y Figal y tarjeta roja a Agudelo (2 amarillas). Por su parte, en el New York City se amonestó con amarilla a Sands, Chanot y Tinnerholm.

Tras finalizar este encuentro perteneciente a la última jornada de la MLS is back, ambos equipos terminan empatados a puntos, el Miami se quedó como duodécimo clasificado y el New York City como decimotercer clasificado.