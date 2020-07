Previa del partido: el New England Revolution viaja al estadio del Toronto FC para acabar el campeonato

Este martes a las 15:00 en el BMO Field se verán las caras por última vez en la MLS is back el Toronto FC y el New England Revolution que corresponde a la tercera y última jornada de la MLS is back.

El Toronto FC afronta con optimismo para el encuentro de la tercera jornada tras haber ganado al Montreal Impact en el Stade Saputo por 3-4, con tantos de Akinola y Laryea.

Respecto al equipo visitante, el New England Revolution se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al DC United durante su último encuentro.

Como local, el Toronto FC ha empatado una vez en un partido jugado hasta ahora, de modo que las visitas al estadio BMO Field no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En el papel de visitante, el New England Revolution tiene un balance de una victoria y un empate en dos encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el BMO Field, de hecho, los números muestran seis victorias, tres derrotas y cinco empates a favor del Toronto FC. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan cuatro encuentros seguidos ganando en casa frente al New England Revolution. El último partido entre el Toronto FC y el New England Revolution en esta competición se jugó en septiembre de 2019 y acabó con un empate 1-1.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por tres puntos a favor del Toronto FC. El equipo de Greg Vanney llega al partido en cuarta posición y con cuatro puntos antes del encuentro. En cuanto al equipo visitante, el New England Revolution, es noveno en la clasificación con un punto.