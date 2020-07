El emotivo discurso de Bustinza, capitán del Leganés, tras el descenso a Segunda: "Que sirva de lección para que nadie se rinda"

Uno de los momentos más dolorosos para un equipo de fútbol es descender de categoría. Este domingo, en la última jornada de LaLiga, le ocurrió al Leganés, tras un encuentro en el que rozaron la épica con el Real Madrid.

El encargado de dar la cara tras el partido fue su capitán, Unai Bustinza. El central, con lágrimas incontrolables en los ojos, se mostró roto pero también orgulloso por la imagen dada por el equipo, y dejó un discurso para quienes lo están pasando mal en otros ámbitos.

"Hemos llegado justo al final. Era un partido muy difícil, contra un equipo que no hay que decir nada, han ganado LaLiga. Si sirve como ejemplo... estamos en un momento jodido todos. Hay gente que está jodida en el hospital... Si sirve como ejemplo, mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y aunque a nosotros no nos ha dado, asegurar a la gente que es un orgullo llegar así hasta el final. Si el fútbol puede valer como algo en estos momentos jodidos, que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final. Aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio merecen la pena", dijo en Movistar+.

Lejos de cargar las tintas contra la directiva o los asuntos ajenos al campo, Bustinza asumió que ha sido un año difícil para ellos, en el que además perdieron jugadores clave en el mercado de fichajes, como Braithwaite, que se fue al Barcelona, o En-Nesyri, al Sevilla.

"Los responsables hemos sido nosotros, más allá de las situaciones extradeportivas, pero los responsables hemos sido nosotros porque nos hemos equivocado más de lo que hemos acertado y eso te lleva a llegar al final muy justo. El año ha sido muy cuesta arriba, más allá de la situación del confinamiento. No hemos tenido la fortuna que hemos podido tener, hemos perdido jugadores importantes... Será consuelo de tontos, pero quedarnos con haber llegado vivos al final. Y ahora a quitarnos esta cara de pena y a preparar el año que viene para volver, como han hecho otros. Es lo que toca", se despidió entre lágrimas.