El At. Pulpileño elimina al Mar Menor en semifinales y ya acaricia el ascenso a Segunda B (0-0)

El At. Pulpileño peleará por el ascenso a Segunda División B en el próximo partido tras superar al Mar Menor en las semifinales de los playoff de ascenso de Tercera División este domingo. Ambos equipos arrancaron en la promoción de ascenso después de dar por finalizada la liga regular en el mes de mayo por la emergencia sanitaria del coronavirus. Con todo, el At. Pulpileño continúa en la siguiente fase de los playoff de ascenso de Tercera División con el resto de equipos que superaron las semifinales.

Durante el primer periodo del encuentro ninguno de los jugadores consiguió anotar gol, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

Ninguno de los equipos consiguió marcar en el segundo tiempo, por lo que el duelo finalizó con un resultado de 0-0.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas del At. Pulpileño que entraron al partido fueron Jay en sustitución de Emilio Iglesias, mientras que los cambios del Mar Menor fueron Kuki y Riquelme, que entraron para reemplazar a Toni Vela y Tolmos.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas al At. Pulpileño (Matias No y Pico). También mostró una tarjeta roja al equipo local, lo cual provocó la expulsión de Matias No (2 amarillas). El equipo visitante se fue del partido limpio de tarjetas.

Con el triunfo del At. Pulpileño, el equipo pulpileño consiguió clasificarse para la final de los playoff, a un paso del ascenso a Segunda B, mientras que el Mar Menor se queda en Tercera División la temporada que viene.