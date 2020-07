El Covadonga elimina al Ud Llanera en semifinales y ya acaricia el ascenso a Segunda B (2-3)

El Covadonga consiguió un puesto en la final de los playoff de ascenso de Tercera División tras derrotar 2-3 al Ud Llanera este domingo. Ambos equipos arrancaron en la promoción de ascenso tras dar por finalizada la temporada regular de Tercera División en el mes de mayo debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Con este resultado, el Covadonga llega por fin a la final de los playoff tras superar a todos sus rivales en las rondas anteriores.

El partido comenzó de forma positiva para el equipo visitante, que estrenó el luminoso con un gol de Diego García a los pocos minutos de partido, concretamente en el minuto 1. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del conjunto oventese gracias a un tanto de Edu Font en el minuto 11 que establecía el 0-2. No obstante, el equipo llanerense se aproximó en el marcador a través de un tanto de Abel en el minuto 20. Aumentó distancias el Covadonga mediante otro gol de Edu Font, que completaba así un doblete poco antes del final, concretamente en el 40, terminando de esta manera la primera parte con un 1-3 en el marcador.

Después de la primera mitad llegó el gol para el conjunto local, que redujo diferencias con un gol de Dani González al borde del final, en el 89, finalizando el partido con el resultado de 2-3.

En el capítulo de los cambios, el Llanera de José Luis Rodríguez relevó a Keke, Dani González, Dudi y Guillermo por Abel, Luis Enrique, Viti y Félix Quero, mientras que el técnico del Covadonga, Fermín Álvarez, ordenó la entrada de Álex García, Edu García y Simón Carrero para suplir a Míchel Secades, Fran Martín y Diego García.

El colegiado mostró cinco tarjetas amarillas, cuatro para Marcos, Pablo Pantiga, García y Dudi, del equipo local y una para Manu Blanco, del equipo visitante.

El próximo encuentro será clave para el Covadonga, ya que se juega el ascenso a Segunda División B en una emocionante final. El Ud Llanera, en cambio, finaliza su paso en los playoff y jugará de nuevo en Tercera División la próxima temporada