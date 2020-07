Jornada 37 de la Premier League: previa del encuentro Brighton and Hove Albion - Newcastle United

El próximo lunes a las 19:00 tendrá lugar en el The American Express Community Stadium el duelo entre el Brighton y el Newcastle en el partido que corresponde a la jornada número 37 de la Premier League.

El Brighton and Hove Albion afronta el encuentro de la trigésimo séptima jornada con la intención de sumar más puntos a su tabla clasificatoria después de empatar el último partido disputado frente al Southampton.

En el lado de los visitantes, el Newcastle United sufrió una derrota ante el Tottenham Hotspur en el último partido (1-3).

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Brighton and Hove Albion ha conseguido unas estadísticas de cinco victorias, siete derrotas y seis empates en 18 partidos jugados en su campo, unas cifras que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En las salidas, el Newcastle United tiene un balance de cinco victorias, 11 derrotas y dos empates en 18 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se habían enfrentado en el pasado en el estadio del Brighton and Hove Albion y el balance es de una victoria y un empate para el conjunto local. A su vez, el equipo local acumula una racha de dos partidos seguidos sin perder en casa frente al Newcastle. La última vez que jugaron el Brighton y el Newcastle en la competición fue en septiembre de 2019 y acabaron empatando 0-0.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el Newcastle United se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de seis puntos. El equipo de Graham Potter se sitúa en el decimosexto lugar con 37 puntos en su casillero. En cuanto al rival, el Newcastle United, se sitúa en decimotercera posición con 43 puntos.

Para conocer al vencedor, solo queda esperar al próximo lunes a las 19:00 para poder verlo en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, MyAlbion TV, Sky Ultra HD, Pick y Sky One.