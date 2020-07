Quique Setién: "No me vais a convencer de que todo ha sido un desastre"

Quique Setién se mantiene inmune a las críticas que está recibiendo el FC Barcelona por los pobres resultados, el pobre juego y la crisis con la que han acabado la Liga. El título del Real Madrid ha colocado al cántabro al borde del despido, que de momento esquiva, pero admite que esto es una sensación que no le es ajena.

"El día que llegué dije que iba a disfrutar hasta el último día. Sigo disfrutando a pesar de las circunstancias y jamás pensé que esto sería fácil. La derrota siempre es una opción a la que hay que sobreponerse, pero no estoy viviendo nada que no haya vivido antes. En ningún momento he tenido la sensación de quererme marchar", zanjó sobre si iba a dimitir o no.

En cuanto a la reunión con Bartomeu, Setién no ahondó en muchos detalles. "La inquietud que tenemos todos por mejorar es evidente y tratamos de encontrar soluciones. La reunión consistió en preparar el futuro. Somos conscientes que tenemos por delante un reto muy atractivo", afirmó.

El mayor problema al que se enfrenta Setién es el divorcio absoluto que tiene con el vestuario. Las críticas de Leo Messi tras el partido con Osasuna, cuando pidió cambios inmediatos, han sido leídas como una petición directa de destituir al entrenador.

"Hay cosas en las que estamos de acuerdo", admitió el entrenador. "Tiene toda la razón de que si jugamos tan mal como algunos partidos no nos va a dar, pero hemos tenido momentos buenos. Todos somos conscientes que tenemos que mejorar, ser más consistentes y más fiables. Si conseguimos hacerlo como en Villarreal, donde casi todo salió bien, sí que nos podrá dar para la Champions. Si damos nuestro mejor nivel, podemos ganarla", aseguró.

En esta línea, Setién respondió a sus críticos y replicó que no todo va tan negro como parece.

"No me vais a convencer de que todo ha sido un desastre", señaló a la prensa. "Hemos merecido ganar más partidos de los que hemos ganado y tengo claro que hay muchas cosas que podemos rescatar para el futuro", zanjó al respecto.