Messi explota tras la derrota del Barça: "Han de cambiar muchas cosas en el equipo"

El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, ha llamado a "cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica" en las próximas semanas para tener opciones en la Liga de Campeones, ya que el rendimiento actual "no alcanzó ni para la Liga", y ha dicho que ve "normal" que la afición azulgrana "se esté quedando sin paciencia" porque su equipo no le está dando "nada" en los últimos tiempos.

"Esta derrota (ante Osasuna) marca un poco cómo fue todo el año. Hemos sido un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen gol. Durante el año perdimos muchos puntos que no deberíamos haber perdido y este partido indica un poco lo que fue nuestro año", resumió Messi en declaraciones a Movistar LaLiga que recoge Europa Press.

El argentino lamentó la sensación de "un equipo que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos". "Hoy en la primera parte nos superaron, dejamos mucho al rival, y en la segunda reaccionamos. Parece que hace falta que nos hagan un gol para reaccionar. Ya dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions. Queda demostrado que no alcanzó ni para la Liga y si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido del Nápoles lo vamos a perder también", advirtió.

"La gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no les damos nada"

Valorando si esta Liga es mérito del Real Madrid o demérito del Barcelona, Messi dijo que "las dos cosas". "El Madrid hizo lo suyo, después del parón hasta ahora no perdió ningún partido y es de mucho mérito, pero nosotros también ayudamos, y mucho, para que esta Liga se la lleven. Tenemos que hacer autocrítica empezando por nosotros, los jugadores, pero también global. Somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea", arengó.

Preguntado por su futuro personal en el club, contestó que "eso es lo de menos". "La gente que sigue al club seguramente está muy caliente y enojada con todo lo que vio esta temporada y es normal. Nosotros también lo estamos. Aparte venimos de la derrota de Roma, de la de Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no les damos nada", se resignó, recordando tropiezos de anteriores temporadas.

De cara a la Champions, que se disputará en agosto, el capitán azulgrana apuntó que necesitan "un poco de aire". "Nos va a venir bien este parón, limpiar la cabeza, olvidarnos de todo lo que vivimos, que fue muy malo de enero para acá, y pensar que en la Champions empezamos de cero, que son cuatro partidos que te pueden dar un título que todos deseamos. Pero tenemos que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor", concluyó.