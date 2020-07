Zidane: "Ganar LaLiga es la hostia"

El Real Madrid vuelve a conquistar LaLiga por trigésimocuarta ocasión, tres años después de la última, gracias a su victoria contra el Villarreal. Las celebraciones, en Valdebebas, donde tanto han trabajado para por fin llevarse el título de la regularidad.

Tras el encuentro salieron a "celebrar" el título con los medios algunos de los jugadores. Sin dudarlo mucho, el primero tras el pitido final fue Sergio Ramos, quien catalogó esta liga como "la del trabajo, el esfuerzo y la constancia".

El camero se dirigió a su entrenador como "el patrón del barco". "Es el que siempre marca la diferencia con respecto al resto. Nos hemos sentidos muy arropados con 'Zizou' y todo lo que toca es mano de santo. Es un entrenador único", remarcó.

Además, quiso aprovechar para hablar de su renovación, mandándole un mensaje al presidente, que más tarde recogería. "Voy a estar aquí los años que quiera el presidente. Estoy encantado aquí, la gente lo sabe, y me encantaría terminar mi carrera aquí", admitió.

Florentino Pérez, que pasó por zona mixta más tarde, no dudó en responder. "Seguro que la terminará aquí", afirmó. "Es más que un capitán, ha llevado al equipo con un liderazgo enorme", quiso recalcar.

Courtois fue otro de los que atendió a los medios, también ensalzando el papel de Zidane en el éxito. "Ha hecho el plan del equipo, ha confiado en nosotros y nos ha traído hasta aquí. Era el objetivo y lo hemos conseguido".

El portero belga también quiso hacer alusión a unas declaraciones suyas en el confinamiento por las que le llovieron las críticas. "Yo ya lo dije y más de una burla me ha caído desde Catalunya diciendo que me tenía que callar. No me refería a que teníamos que ganarla sin jugar. Tenía plena confianza en el equipo", admitió.

Por fin, apareció el protagonista de los éxitos más recientes en la casa blanca: Zinedine Zidane. El míster se mostró encantado y emocionado con su equipo. "Lo que han conseguido los jugadores con 10 victorias en 10 partidos es impresionante. No tengo palabras, por dentro tengo emociones muy grandes".

También quiso quitar peso a su papel en el triunfo, ensalzando la figura del equipo. "Al final son los jugadores los que luchan. Yo tengo mi papel, pero lo más importante son ellos. Son un gran grupo de personas antes que grandes jugadores. Todos han estado igual de comprometidos. Esto es futbol, no va a cambiar nunca. Algunos juegan más, pero hasta el que juega menos aporta mucho al equipo", apuntó.

Finalmente, el Zidane más abrumado por las emociones compartió un poco de lo que sentía y de lo importante que es para él este título. "Hoy es un día para mi de los mejores que he vivido, estoy convencido. Después del confinamiento y todo eso… es impresionante", destacó. "¿Más feliz que con la Champions? Si, si, esto es una cosa… la Champions es la Champions, pero la liga española… es gran un esfuerzo, son 38 jornadas. Es la hostia", sentenció.