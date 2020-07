La surrealista pregunta a Vettel para que confiese a qué equipo irá en 2021: "¿Cuál es tu coche de James Bond favorito?"

El futuro de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 empieza a aclararse. El tetracampeón dejará Ferrari a final de año, y tras recibir calabazas de Red Bull, se han intensificado las conversaciones con un equipo que cambiará de nombre la próxima temporada.

Vettel está negociando con Racing Point, que a partir de 2021 será Aston Martin. Lawrence Stroll, padre de Lance Stroll, se ha hecho con una buena participación de la legendaria marca británica de deportivos, y quiere que el alemán sea el líder... aunque eso suponga despedir al mexicano Sergio Pérez.

El mexicano y el hijo del dueño han tenido que responder varias veces en la rueda de prensa previa al GP de Hungría que ellos tienen contrato para la próxima temporada, si bien el que tiene las de perder es 'Checo', salvo que el padre de Stroll se dé cuenta del verdadero nivel que tiene su hijo.

Mientras, Vettel ha regateado como ha podido en la rueda de prensa. Aunque ha confesado que sí ha hablado y que no hay nada cerrado aún, sí ha admitido que las dos primeras han sido "impresionantes".

"Me llevará un tiempo decidirme. Lo más importante para mí es tomar la decisión correcta, y una vez que haya algo que decir será el momento adecuado para hacerlo. No me siento presionado para tomar mi decisión demasiado rápido", afirmó.

Para intentar sacarle las palabras "Aston Martin", un periodista le preguntó cuál era su coche de James Bond favorito. La respuesta de Vettel, que toreó bien, fue: "ese que parten a la mitad". Se refiere al BMW Z8 de 'El Mundo nunca es suficiente', una de las pocas películas en las que no conduce un coche de la mítica marca británica.