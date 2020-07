Illa: "No veo que pueda arrancar la Liga con público el 12 de septiembre, pero vamos a esperar"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no cree que la próxima temporada del fútbol español pueda arrancar con público en los estadios, aunque, como curso tiene previsto arrancar el 12 de septiembre, pidió paciencia para ver cómo evolucionan los acontecimientos respecto a la pandemia de la COVID-19 y sus respectivas medidas para combatirlo.

"No veo que pueda arrancar la Liga con público el 12 de septiembre, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Si se tuviera que tomar la decisión hoy, yo no lo veo, pero veremos cómo evolucionan las cosas y el CSD tomará la decisión", dijo Illa en 'El Partidazo' de Cope.

"El problema es la llegada y la salida en los estadios. Ahí se concentra toda la gente a la misma hora y yo creo que es una situación evitable, que nos haría correr un riesgo innecesario. Tiene que primar la prudencia y el respeto a las opiniones que nos dan los técnicos y los expertos", recalcó.

En este sentido, el ministro de Sanidad realizó un llamamiento para los próximos días de cara al desenlace de la temporada. De igual manera que no hay público en los estadios, Illa pidió responsabilidad en las celebraciones por un título, un ascenso o una permanencia.

"Estoy preocupado y quiero aprovechar este micrófono para pedir a los aficionados que expresen su alegría en sus casas y en las redes sociales. Debemos evitar las concentraciones masivas en la calle. Hay que actuar de forma responsable para no poner en riesgo esto que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado conseguir", apuntó.

Como ejemplo, Illa señaló la situación en Cataluña tras los rebrotes de las últimas semanas, algo que calificó de "preocupante". "La estamos siguiendo de cerca, pero de momento no peligra la celebración del Barça-Nápoles, que además es a puerta cerrada", recordó sobre el partido de vuelta de octavos de final que el cuadro blaugrana debe jugar en el Camp Nou.

"No hay miedo al virus, pero debemos tenerle respeto. A veces parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia, y no es así. Esto no va acabar hasta la ciencia descubra una vacuna, y eso todavía va a tardar unos meses. Pero no hay que olvidaros que el virus está entre nosotros y que si no respetamos las indicaciones sanitarias puede venir otra ola", sentenció.

Por último, Illa confesó que su equipo es el RCD Espanyol, que ha descendido a Segunda. El ministro se lo tomó con filosofía y nunca mejor dicho por su formación. "La verdad es que yo tengo poco que celebrar este año, en ese sentido. Pero en fin, los periquitos somos tenaces y mantenemos los colores, así que intentaremos al año que viene volver a la Primera División", finalizó.