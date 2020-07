Jueves frenético en la Liga: en juego el título, Europa y dos puestos de descenso

La Liga encara su recta final, sus dos últimas jornadas, y lo hace con mucho por decidir tras una temporada que será recordada por todos como la del coronavirus. El campeón, los tres equipos que jugarán la Europa League y dos puestos de descenso están en un juego en un campeonato en el que solo se sabe que el Espanyol bajará y que el Atlético de Madrid y el Sevilla, además de Real Madrid y Barcelona, jugarán la próxima Champions.

Será un día de transistores, de estar atento no solo al equipo de cada uno sino también a lo que sucede en otros campos, pues todo puede cambiar con un gol en otro partido. En una jornada casi unificada a las 21 horas (solo el Eibar-Valladolid se juega antes, pues no hay en Ipurua nada en juego), el gran atractivo estará en la lucha por la Liga, pues una victoria del Real Madrid le haría campeón. Al Barça le toca ganar y esperar a que los blancos fallen. Mientras, Villarreal, Getafe, RealSociedad, Athletic y Valencia pelearán por la zona europea y Celta y Alavés tratarán de certificar su permanencia con Leganés y Mallorca apretando desde atrás.

El Madrid, a por el título

Los blancos lo tienen todo de cara para llevarse esta Liga 2019/20. Su pleno de victorias desde que regresó la competición (nueve de nueve) le ha colocado en una posición privilegiada, con la posibilidad de proclamarse campeón este mismo jueves si gana al Villarreal en el Di Stéfano o si el Barça no se impone a Osasuna.

Pero Zidane no quiere confianzas. Sabe que enfrente tiene a uno de los equipos más en forma de la competición y que el ruido por la posible consecución del título puede distraer en exceso. "Es un rival muy difícil y el partido más difícil de los últimos que hemos tenido. Hay mucho ruido por la celebración, las vacaciones, pero tenemos un partido y punto. Tenemos que enfocar nuestra energía en el partido", explicó el técnico galo.

Al Barça le toca ganar a los navarros en el Camp Nou... y esperar casi un milagro. No solo necesitan los blaugranas que el Real Madrid no venza este jueves, también que no lo haga el domingo ante el Leganés y que al menos en uno de los dos pierda. Es decir, los blancos están a solo dos puntos de levantar el título.

La tercera plaza

Atlético y Sevilla pugnan por un puesto que es más honorífico que otra cosa (además de algún millón extra para las arcas). Ambos están empatados a puntos y tienen igualado el golaverage particular, por lo que de momento el general juega a favor de los rojiblancos por apenas tres goles.

El calendario de ambos es durísimo: visita a Getafe y Real Sociedad en casa los colchoneros; y la propia Real en San Sebastián y el Valencia en el Pizjuán para los sevillistas. La duda en ambos equipos es si tanto el Cholo como Julen Lopetegui decidirán rotar a sus jugadores pensando en sus respectivas competiciones del mes de agosto (Champions los madrileños, Europa League los hispalenses).

La Europa League

Seis candidatos para tres plazas. La clasificación del Villarreal es virtual, pues le saca seis puntos al Athletic con seis por jugarse, mientras que Getafe y Real Sociedad están muy bien posicionados con tres puntos de renta sobre los bilbaínos, a los que les toca ganar y esperar los pinchazos de los rivales. También tienen opciones Valencia y Granada, aunque no demasiadas, pues están a cuatro puntos de getafenses y donostiarras.

Dura lucha por el descenso

Con el Espanyol ya descendido, cuatro equipos tratan de evitar las dos últimas plazas que envían a la Segunda división. Celta y Alavés tienen una renta de cuatro puntos sobre los dos perseguidores, Leganés y Mallorca.

El calendario parece muy favorable para los vigueses, que se miden al Levante (que no se juega ya nada) hoy en Balaídos y al colista Espanyol el domingo. Con ganar uno de los encuentros, estarán salvados.

El Alavés está en idéntica situación, pero bien hará en tratar de cerrar este jueves ante el Betis en el Villamarín su permanencia, pues el domingo recibe la visita del FC Barcelona.

A Leganés y Mallorca les toca ganar sus partidos y esperar. Los pepineros tienen dos partidos durísimos, hoy ante elAthletic y el domingo ante el Real Madrid (con la esperanza de que los blancos sean campeones ya y no se jueguen nada). Los baleares lo tienen algo más sencillo, reciben al Granada y visitan a Osasuna.