Así es el dispositivo para evitar la celebración de la Liga del Real Madrid

Más de 200 agentes de la Policía Nacional, junto con el apoyo de la Policía Municipal de Madrid, formarán parte del dispositivo policial para mantener todas las medidas de seguridad entorno a Cibeles y otras calles aledañas con el fin de evitar la concentración de aficionados, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en una nota de prensa.

El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, pidió a todos los madrileños que eviten cualquier celebración en la calle si esta semana el Real Madrid se proclama campeón de la Liga.

El representante del Gobierno en Madrid ha enviado un mensaje "claro y contundente" a todos los aficionados para que "sean responsables y este año no salgan a la calle a celebrar este éxito futbolístico y lo hagan desde sus casas, desde sus balcones y ventanas, y que no acudan masivamente a ninguna celebración porque ahora no nos podemos permitir ni bajar la guardia ni un rebrote de casos en Madrid".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid, a través del cuerpo de la Policía Municipal, habilitará un dispositivo especial de seguridad formado por 120 agentes en el entorno de la fuente de Cibeles para evitar aglomeraciones.

Además, de ganar el título el club madrileño este jueves, el turno de noche de la Policía Municipal "estaría en preaviso" por si tuviera que reforzar el dispositivo especial ante cualquier incidencia que surgiese.

El consistorio madrileño también advirtió que buscará "disolver toda posibilidad de concentración" en la zona de la emblemática fuente en la que el Real Madrid celebra los éxitos con sus hinchas.

La vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís recordó que hay que tomar "medidas drásticas" para la contención de la pandemia y evitar "dar un paso atrás", un escenario que Madrid "no se puede permitir" ni en términos de vidas ni en el campo económico.