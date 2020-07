El reto de julio que te hará disfrutar del running y mejorar sin darte cuenta

Estos meses de parón han dejado en stand by actividades y eventos deportivos como las carreras para runners, expertos o principiantes. La suspensión de estas competiciones ha significado para muchos corredores la pérdida de motivación para seguir saliendo a hacer deporte durante estos meses de nueva normalidad.

Si te a ti también te sucede (no encuentras motivación, no sabes cómo plantear tus sesiones de running...), no te preocupes: Jorge Marín nos propone este reto para recuperar las ganas y la energía y lanzarnos a la calle.

Esta rutina de entrenamiento está basada en el método CACO, que mezcla caminar y correr en diferentes intervalos de tiempo y sesiones. Además, es apta para cualquier deportista de cualquier nivel que quiera sumarse a él.

Este entrenador especializado en deportes de alta intensidad plantea este reto con las siguientes condiciones:

Corre al menos 7 días en lo que queda del mes de julio. ​No salgas a correr dos días seguidos, es necesario descansar. ​Recuerda que hay que correr de forma no controlada, no es necesario ni exprimirse ni dar el máximo.

Pero, ¿cómo se planifican las sesiones de estos días? Jorge ha estructurado el siguiente orden siguiendo el mencionado método CACO, todas las sesiones tienen un sentido lógico y un desarrollo progresivo, por lo que es importante no saltarse ninguna para poder llegar al último escalón:

Día 1: realizar cinco series de 45 segundos corriendo más un minuto caminando.

Día 2: 30 segundos corriendo y 45 segundos andando en un total de 20 series.

Día 3: ejecutar 15 series de un minuto corriendo y otro minuto andando.

Día 4: acabar un total de 20 series de 45 segundos corriendo y 45 andando.

Día 5: realizar 15 series de un minuto corriendo y 45 segundos andando.

Día 6: completar 20 series, corriendo 45 segundo y andando 30.

Día 7: conseguir correr durante media hora seguida.

Si consigues completar estos siete días de entrenamiento de running antes de que llegue el 31 de julio estarás un paso más cerca de incluir el salir a correr dentro de tu rutina semanal... ¿te apuntas?

