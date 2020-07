Previa del encuentro: el New York City recibe al Orlando City

El próximo miércoles a las 02:00 se jugará el encuentro de la segunda jornada de la MLS is back, en el que veremos enfrentarse al New York City y al Orlando City en el Yankee Stadium.

El New York City tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la segunda jornada tras haber perdido su último encuentro contra el Philadelphia Union por un marcador de 0-1.

En el lado de los visitantes, el Orlando City logró derrotar al Inter de Miami 2-1 durante su último encuentro en la competición, con tantos de Nani y Mueller.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Yankee Stadium y el balance es de tres victorias, dos derrotas y dos empates a favor del New York City. Asimismo, los locales llevan un total de tres partidos seguidos sin perder frente a este rival en la MLS is back. La última vez que jugaron el New York City y el Orlando City en esta competición fue en abril de 2019 y terminaron empatando 1-1.

Actualmente, el Orlando City se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de un punto con respecto a su rival. El equipo de Domènec Torrent llega al partido en duodécima posición y con cero puntos antes del encuentro. Por su lado, el Orlando City cuenta con un punto y ocupa el sexto puesto en el torneo.