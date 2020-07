Jornada 33 de la Serie A: previa del partido US Lecce - Fiorentina

El próximo miércoles en el Stadio Via del Mar a las 21:45, se medirán el US Lecce y la Fiore durante la trigésimo tercera jornada de la Serie A.

El US Lecce encara la trigésimo tercera jornada del torneo con ganas de remontar su posición después de haber empatado 0-0 contra el Cagliari en su último partido.

Por su parte, la Fiorentina se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al Hellas Verona durante su último partido.

En cuanto al rendimiento como local, el US Lecce tiene unas cifras de tres victorias, ocho derrotas y cinco empates en 16 partidos jugados como local, de modo que se muestra como un equipo débil en casa, donde los visitantes tienen más posibilidades de las esperadas. En el papel de visitante, la Fiorentina tiene un balance de cinco victorias, seis derrotas y cuatro empates en 15 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Stadio Via del Mar, obteniendo como resultado dos derrotas y cinco empates a favor del US Lecce. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en noviembre de 2019 y acabó con un resultado de 0-1 para el US Lecce.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que los visitantes tienen una ventaja de siete puntos con respecto al US Lecce. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el decimoctavo lugar con 29 puntos en la clasificación. Por su lado, la Fiorentina tiene 36 puntos y ocupa la decimotercera posición en la clasificación.