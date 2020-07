La tenista Coco Vandeweghe pide jugar el US Open "porque necesito ganar dinero"

El mundo del tenis sigue pendiente de la configuración del calendario tras el parón por la pandemia del coronavirus. En este aspecto existe un debate sobre la conveniencia de celebrar el US Open, que mantiene sus fechas aunque tenga que disputarse sin público.

La propagación de la pandemia por Estados Unidos mantiene dividas a las diferentes partes que componen la industria del tenis, por el riesgo de contagio que puede suponer para los integrantes del 'Grand Slam' neoyorkino, y una de las primeras jugadoras en manifestarse a favor de la disputa ha sido la norteamericana Coco Vandeweghe.

La número 24 del ranking de la WTA habló sin rodeos en Fox 5, donde pidió que se mantenga el US Open porque "económicamente necesito ganar algo de dinero" después de varios meses sin poder competir y, por lo tanto, no recibir ingresos.

"Necesito ganar algo de dinero y jugaré. No creo que haya ganado lo suficiente para decir 'No' a ir a jugar al US Open", afirmó la estadounidense, que también explicó cómo se las ha arreglado para mantener la forma durante el confinamiento, ya que incluso "intenté buscar pistas privadas y averiguar quién tenía una para poder jugar en ella".