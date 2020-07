Previa del encuentro: Manchester United - Southampton

El próximo lunes en el Old Trafford a las 21:00, se medirán el United y el Southampton en el partido que corresponde a la jornada número 35 de la Premier League.

El Manchester United afronta con optimismo el encuentro de la trigésimo quinta jornada para consolidar una racha ganadora después de ganar en los dos últimos partidos de la competición contra el Aston Villa fuera de su campo (0-3) y contra el Bournemouth en su estadio (5-2).

En el lado de los visitantes, el Southampton se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al Everton durante su último partido.

Con respecto a los resultados como local, el Manchester United ha logrado un balance de 10 victorias, dos derrotas y cinco empates en 17 partidos jugados en su campo, indicativo de que deberá esforzarse durante este partido si no quiere perder más puntos en su casa. En las salidas, el Southampton ha vencido ocho veces y ha empatado tres veces en sus 17 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Old Trafford, obteniendo como resultado 17 victorias, dos derrotas y tres empates a favor del Manchester United. A su vez, los locales llevan un total de tres encuentros seguidos invictos frente a este rival en la Premier League. La última vez que se enfrentaron el United y el Southampton en esta competición fue en agosto de 2019 y el encuentro finalizó con un empate 1-1.

A día de hoy, el Manchester United se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 14 puntos con respecto a su rival. Los locales llegan al encuentro en quinta posición y con 58 puntos en el casillero. Por su lado, los visitantes se sitúan en duodécima posición con 44 puntos.

El partido podrá verse en SKY GO Extra, Premier Player HD, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Premier Sports 1, Sky Ultra HD, Pick y Sky One el próximo lunes a las 21:00 horas.