Previa del partido: el Bournemouth recibe al Leicester City en la trigésimo quinta jornada

El próximo domingo a las 20:00 tendrá lugar en el Vitality Stadium el duelo entre el Bournemouth y el Leicester en la jornada número 35 de la Premier League.

El Bournemouth encara la trigésimo quinta jornada del torneo con ganas de remontar su posición después de haber empatado 0-0 ante el Tottenham Hotspur en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Leicester City logró un empate a uno frente al Arsenal, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

En referencia al desempeño en su estadio, el Bournemouth ha ganado cuatro veces, ha sido derrotado en siete ocasiones y ha empatado seis veces en 17 partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Vitality Stadium no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En las salidas, el Leicester City tiene un balance de siete victorias, seis derrotas y cuatro empates en 17 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Vitality Stadium, obteniendo como resultado dos victorias y dos empates a favor del Bournemouth. A su vez, los locales llevan un total de cuatro encuentros seguidos invictos frente a este rival en la Premier League. El último partido que disputaron el Bournemouth y el Leicester en esta competición fue en agosto de 2019 y finalizó con un resultado de 3-1 favorable al Leicester.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Leicester City está por delante del Bournemouth con una diferencia de 31 puntos. En este momento, el Bournemouth cuenta con 28 puntos y se sitúa en decimoctava posición. Por su lado, el equipo visitante es cuarto con 59 puntos.

Solo queda esperar hasta el próximo domingo a las 20:00 para poder disfrutar del encuentro a través de televisión, concretamente en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio, Sky Ultra HD, Pick y Sky One.