Previa del encuentro: Tottenham Hotspur - Arsenal

Este domingo a las 17:30 en el Tottenham Hotspur Stadium se verán las caras el Tottenham y el Arsenal en el partido correspondiente a la jornada número 35 de la Premier League.

El Tottenham Hotspur llega al trigésimo quinto encuentro con la intención de mejorar sus números en el campeonato después de haber empatado 0-0 ante el Bournemouth en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Arsenal no pasó del empate con un resultado de 1-1 contra el Leicester City.

Con respecto al rendimiento como local, el Tottenham Hotspur ha vencido 10 veces, ha sido derrotado en cuatro ocasiones y ha empatado tres veces en 17 partidos jugados hasta ahora, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su feudo, dando esperanzas a los visitantes de conseguir resultados a su favor. A domicilio, el Arsenal tiene un balance de cuatro victorias, cinco derrotas y ocho empates en 17 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se habían enfrentado con anterioridad en el estadio del Tottenham Hotspur y el balance es de 10 victorias, cinco derrotas y 14 empates para el equipo local. A su vez, el conjunto local acumula una racha de cinco partidos seguidos invicto en casa frente al Arsenal. La última vez que jugaron el Tottenham y el Arsenal en esta competición fue en septiembre de 2019 y acabaron empatando 2-2.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de un punto. El equipo de José Mourinho se sitúa en el noveno lugar con 49 puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en octava posición con 50 puntos.

Solo queda esperar hasta el próximo domingo a las 17:30 para poder disfrutar del partido a través de televisión, concretamente en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, Sky Sports Premier League y Sky Ultra HD.