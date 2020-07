Previa del partido: el Aston Villa recibe al Crystal Palace en la trigésimo quinta jornada

El próximo domingo a las 15:15 se disputará el encuentro de la trigésimo quinta jornada de la Premier League, en el cual veremos disputarse la victoria al Villa y al Crystal Palace en el Villa Park.

El Aston Villa llega a la trigésimo quinta jornada con las ganas de recuperar puntos después de perder el último partido frente al Manchester United por un marcador de 0-3.

Por su lado, el Crystal Palace fue derrotado por 2-3 en el último encuentro que jugó frente al Chelsea.

En referencia a los resultados como local, el Aston Villa ha ganado cinco veces, ha sido derrotado en nueve ocasiones y ha empatado tres veces en 17 partidos jugados hasta ahora, de manera que se muestra como un equipo débil en casa, donde los visitantes tienen más oportunidades de las esperadas. En el papel de visitante, el Crystal Palace tiene un balance de cinco victorias, siete derrotas y cinco empates en 17 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Villa Park, de hecho, los números muestran dos derrotas y tres empates a favor del Aston Villa. Asimismo, el conjunto local acumula una racha de dos partidos seguidos sin perder en casa frente al Crystal Palace. El último encuentro que jugaron ambos equipos en esta competición fue en agosto de 2019 y concluyó con un resultado de 1-0 a favor del Crystal Palace.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el Crystal Palace se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de 15 puntos. El equipo de Dean Smith se sitúa en el decimonoveno lugar con 27 puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes cuentan con 42 puntos y ocupan la decimocuarta posición en la competición.

El partido podrá verse en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League y Sky Ultra HD el próximo domingo a las 15:15 horas.