Jornada 35 de la Premier League: previa del encuentro Brighton and Hove Albion - Manchester City

El próximo sábado a las 21:00 se enfrentarán en el The American Express Community Stadium el Brighton y el City durante la trigésimo quinta jornada de la Premier League.

El Brighton and Hove Albion tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la trigésimo quinta jornada después de sufrir una derrota contra el Liverpool en el partido anterior por un resultado de 1-3.

En el lado de los visitantes, el Manchester City se impuso al Newcastle United por 5-0 durante su último encuentro de la competición, con goles de Fernández, Silva, Gabriel Jesus, Mahrez y Sterling.

Como local, el Brighton and Hove Albion ha ganado cinco veces, ha perdido en seis ocasiones y ha empatado seis veces en 17 partidos jugados hasta ahora, unos números que pueden parecer esperanzadores para el Manchester City, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que se disputan en el The American Express Community Stadium. En el papel de visitante, el Manchester City tiene un balance de nueve victorias, siete derrotas y un empate en 17 partidos jugados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el The American Express Community Stadium y el balance es de dos derrotas a favor del Brighton and Hove Albion. Asimismo, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del Brighton, pues han ganado ya dos partidos a domicilio. La última vez que jugaron el Brighton y el City en este torneo fue en agosto de 2019 y el encuentro acabó con un 4-0 para los visitantes.

Actualmente, entre el Brighton and Hove Albion y el Manchester City existe una diferencia de 33 puntos en la clasificación. El equipo de Graham Potter llega al partido en decimoquinta posición y con 36 puntos antes del encuentro. Por su parte, el Manchester City tiene 69 puntos y ocupa la segunda posición en la clasificación.

Para conocer al vencedor, solo queda esperar al próximo sábado a las 21:00 para poder verlo en SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, MyAlbion TV y Sky Ultra HD.