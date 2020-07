Iker Casillas recuerda su infarto: "Jamás he vuelto a dormir bocabajo desde entonces"

El 1 de mayo de 2019, la vida de Iker Casillas dio un vuelco radical. Sufrió un infarto, que le obligó a colgar los guantes sin fecha de regreso.

Este momento y otros los cuenta en un documental que ha grabado para Movistar+, que lleva desde julio recopilando material junto al mostoleño. Su etapa en el Real Madrid, sus éxitos con la selección española (le han juntado con Andrés Iniesta para rememorar el Mundial) o su vida en Oporto son sólo algunas partes de un material que verá la luz próximamente.

El pie de @IkerCasillas.

El gol de @andresiniesta8.

LA FELICIDAD DE TODOS.



Son sus recuerdos sobre el infarto lo que, posiblemente, más emocione del excapitán del Real Madrid y de la selección. Casillas cuenta cómo ese día se despertó con normalidad, pero empezó a notar que algo no iba bien.

"Me levanto como todo los días, me voy a entrenar y noto que me voy quedando sin aire. Lo tengo aquí, pero no puedo. En ningún momento paso por mi cabeza que pudiera ser un infarto", señala en el avance del documental de Movistar+.

Las consecuencias se empezaron a notar enseguida. "Las noches las pasas con angustia, hasta un estornudo te parece un drama. Jamás he vuelto a dormir bocabajo desde entonces. El doctor me decía: 'Iker, no te va a pasar nada, no te vas a morir'", cuenta, pero admite su miedo, sobre todo porque ya no podía hacer cosas que creía normales y que le obligaban a dejar el deporte que amaba.

"Cuando va pasando el tiempo y te vas encontrando mejor tu cabeza no asimila por qué estás en esta situación. Te dicen que las cosas están muy bien, que estoy mejor que antes, pero, siempre hay un pero, te están dando a entender que tendría que dejar el fútbol", relata.