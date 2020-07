El Philadelphia Union se impone al New York City y consigue los tres puntos (0-1)

El Philadelphia Union consiguió una victoria contra el New York City por 0-1 durante su primer duelo de la MLS is back, el cual tuvo lugar este jueves en el Yankee Stadium. Tras el marcador, el equipo pensilvano es decimotercero con tres puntos al concluir el partido y el New York City duodécimo sin puntos en el casillero tras el encuentro.

Durante el primer tiempo del partido ninguno de los jugadores consiguió marcar gol, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

Tras la primera parte llegó el gol para el conjunto pensilvano, que estrenó su cuenta goleadora gracias a un gol de Bedoya a los 63 minutos. Finalmente, el enfrentamiento acabó con un 0-1 en el luminoso.

El técnico pensilvano dio entrada a Fontana, Creavalle, De Vries y Glesnes en sustitución de Ilsinho, Martinez, Bedoya y Aaronson, mientras que por parte del New York City se sustituyó a Medina, Mackay-Steven, Zelalem y Thórarinsson por Parks, Tajouri-Shradi, Moralez y Castellanos.

El árbitro decidió amonestar a cuatro jugadores. Por parte de los jugadores del New York City la tarjeta amarilla fue para Tinnerholm y por parte del Philadelphia Union se amonestó a Martinez, Jamiro Monteiro y Glesnes.

Durante la próxima jornada, la segunda de la MLS is back, el New York City disputará su encuentro contra el Orlando City. Por su parte, el Philadelphia Union jugará su partido contra el Nashville SC.