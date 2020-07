Alerta 'Real': Vinícius no entrena con el equipo por dudas en su prueba del coronavirus

Zinedine Zidane ha preocupado a la afición del Real Madrid tras la última rueda de prensa, en la que anunció que el brasileño Vinícius no entrenó en la sesión del jueves con su compañeros después de un fallo en sus tests de coronavirus. Recordamos que todos los miembros del equipo se someten a pruebas cada dos o tres días para controlar adecuadamente posibles contagios.

"Me informó nuestro médico que el test salió mal y vamos a repetir la prueba esta mañana y esta tarde tendremos resultados", reconoció el francés ante los medios, previo al partido contra el Alavés.

Sin embargo, Zidane quiso matizar que Vinícius no dio positivo, sino que hubo un error en el procedimiento. "No ha dado positivo, ha salido mal porque a veces hay errores, no es negativo y positivo, puede pasar y nosotros como siempre con LaLiga cuando pasa una cosa así no puede entrenar el jugador. Hemos repetido el test y esta tarde tendremos el resultado. Se verá el error y va a estar con nosotros mañana", aclaró.

De ese modo, 'Vini' se encuentra aislado en su casa y no se ha ejercitado en Valdebebas este jueves, a la espera de que se conozcan los resultados. El futbolista no presenta ningún síntoma de la enfermedad, y todo apunta a que deberían de dar negativo.

Una vez se conozcan los resultados, Zidane ofrecerá la lista de convocados para el partido contra el Alavés y esperará contar con el brasileño. Sí que fallará el delantero serbio, Luka Jovic, que también se encuentra aislado al haber estado en contacto con un positivo en COVID.