Previa del encuentro: el New York City recibe al Philadelphia Union en la primera jornada

Arranca la MLS is back para el New York City y el Philadelphia Union, que se medirán en el Yankee Stadium este jueves a las 15:00 en un torneo único tras los acontecimientos provocados por la crisis de la COVID-19.

El New York City fue primero en la fase regular de la Major League Soccer con 64 puntos y un balance de 63 goles a favor y 42 en contra. Inicia esta nueva temporada con Nick Cushing como entrenador, que está al mando de un plantel que consta de 26 futbolistas.

Con respecto a su rival, el Philadelphia Union ocupó el tercer lugar en la fase regular de la Major League Soccer con 55 puntos y unas cifras de 58 tantos a su favor y 50 en contra. Arranca esta nueva campaña con un combinado formado por 25 jugadores, que estarán liderados por Jim Curtin.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Yankee Stadium, obteniendo como resultado cinco victorias y un empate a favor del New York City. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Philadelphia Union, pues lo han hecho en las cinco últimas ocasiones. La última vez que jugaron el New York City y el Philadelphia Union en esta competición fue en octubre de 2019 y el encuentro acabó con un 1-2 a favor del New York City.

Seguiremos de cerca el desarrollo del partido entre el New York City y el Philadelphia Union el próximo jueves a las 15:00 en televisión (SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV y Sky Sports Football).