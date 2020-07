Por qué este 'smartwatch' es el protagonista de las ofertas del día de Amazon: ¡está rebajado un 70%!

Aunque hasta hace poco los auriculares bluetooth eran los reyes de los dispositivos wearables, con el boom del running (y de otras modalidades deportivas) hay un gadget dispuesto a adelantarle. Hablamos de los híbridos entre smartwatches y pulseras de actividad, herramientas funcionales que combinan los mejores aspectos de ambos para convertirse en aliados de muñeca y en entrenadores personales. Y es que, gracias a sus modos deportivos y a su capacidad para registrar datos, puede n realizar informes bastante precisos sobre nuestra actividad física y, aún más importante, sobre nuestros avances.

Conseguir uno de calidad a un precio competitivo no tiene por qué ser difícil, si se sabe rastrear las mejores ofertas online. Y es que, de vez en cuando, se puede encontrar un modelo novedoso que asegura grandes resultados y que no supone un coste excesivo que pueda llegar a suponernos un castigo mental en el caso de que lo prometido no sea deuda. Sirva de ejemplo este que hemos encontrado en el catálogo de Amazon que, con una rebaja del 70%, pasa de costar 100 euros a poco menos de 30. Una oferta llamativa que, además, va de la mano de grandes prestaciones corroboradas por, de momento, dos usuarios que ya lo han probado. ¿Quieres saber un poco más de este Soding?

El reloj nteligente y deportivo, de Soding. Amazon

Tres motivos para darle una oportunidad

Pantalla grande. Con una pantalla de 1,3 pulgadas, destacan sus letras grandes y claras que permiten leer con facilidad todos los resultados deportivos que va arrojando.

Con una pantalla de 1,3 pulgadas, destacan sus letras grandes y claras que permiten leer con facilidad todos los resultados deportivos que va arrojando. Monitoriza tus biorritmos. Para ser de ayuda mientras practicas deporte, este reloj va registrando la frecuencia cardiaca en tiempo real y la presión arterial de forma automática y continua. Además, monitoriza a diario la calidad del sueño, ayudándote a analizar los datos de calidad del sueño y mejorar tus hábitos y costumbres.

Para ser de ayuda mientras practicas deporte, este reloj va registrando la frecuencia cardiaca en tiempo real y la presión arterial de forma automática y continua. Además, monitoriza a diario la calidad del sueño, ayudándote a analizar los datos de calidad del sueño y mejorar tus hábitos y costumbres. Entrenador ‘fitness’. Según la actividad deportiva escogida, este reloj es capaz de cambiar de modo de forma automática. Así, graba durante todo el día cualquier actividad física que se haga, aportando datos sobre la distancia, las calorías quemadas, los minutos activos y las horas de sueño.

