Jornada 34 de la Premier League: previa del duelo Aston Villa - Manchester United

El próximo jueves en el Villa Park a las 21:15, se medirán el Villa y el United en la trigésimo cuarta jornada de la Premier League.

El Aston Villa llega a la trigésimo cuarta jornada con la intención de recuperar puntos después de haber perdido su último encuentro contra el Liverpool por un marcador de 2-0.

Respecto a la escuadra visitante, el Manchester United venció frente al Bournemouth en su campo por 5-2 y anteriormente lo había hecho también a domicilio ante el Brighton and Hove Albion por 0-3.

Con respecto al desempeño en su estadio, el Aston Villa ha vencido cinco veces, ha perdido en ocho ocasiones y ha empatado tres veces en 16 partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Villa Park no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En las salidas, el Manchester United tiene un balance de cinco victorias, seis derrotas y cinco empates en 16 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Villa Park, de hecho, los números muestran dos victorias, 16 derrotas y ocho empates a favor del Aston Villa. Asimismo, la escuadra visitante acumula 20 encuentros seguidos sin conocer la derrota a fuera de casa frente al Villa. La última vez que jugaron el Villa y el United en este torneo fue en diciembre de 2019 y el encuentro finalizó con un empate 2-2.

En cuanto a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el equipo visitante está por delante del Aston Villa con una diferencia de 28 puntos. El Aston Villa llega al encuentro con 27 puntos en su casillero y ocupando la decimoctava plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes cuentan con 55 puntos y ocupan la quinta posición en el torneo.

Solo queda esperar hasta el próximo jueves a las 21:15 para poder disfrutar del partido a través de televisión, concretamente en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, Sky Sports Premier League y Sky Ultra HD.