Jornada 34 de la Premier League: previa del partido Bournemouth - Tottenham Hotspur

El próximo jueves a las 19:00 se disputará el partido de la trigésimo cuarta jornada de la Premier League, en el cual veremos disputarse la victoria al Bournemouth y al Tottenham en el Vitality Stadium.

El Bournemouth tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la trigésimo cuarta jornada tras perder el último encuentro frente al Manchester United por un marcador de 5-2.

En el lado de los visitantes, el Tottenham Hotspur logró derrotar al Everton 1-0 durante su último encuentro en la competición, con un gol de Keane.

Como local, el Bournemouth ha logrado un balance de cuatro victorias, siete derrotas y cinco empates en 16 partidos jugados en su campo, unos números que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En las salidas, el Tottenham Hotspur ha ganado tres veces y ha empatado seis veces en sus 16 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Bournemouth, de hecho, los números muestran dos derrotas y un empate a favor del conjunto local. El último partido que jugaron el Bournemouth y el Tottenham en este torneo fue en noviembre de 2019 y finalizó con un resultado de 3-2 a favor de los visitantes.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 21 puntos a favor del Tottenham Hotspur. El Bournemouth llega al encuentro con 27 puntos en su casillero y ocupando la decimonovena plaza antes del partido. Por su parte, los visitantes se sitúan en octava posición con 48 puntos.

El encuentro se jugará a las 19:00 de este jueves y podrá seguirse en televisión en SKY GO Extra, Premier Sports 2, Premier Player HD, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD, Pick y Sky One.