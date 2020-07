Previa del encuentro: el Liverpool defiende su liderato ante el Brighton and Hove Albion

El próximo miércoles a las 21:15 tendrá lugar en el The American Express Community Stadium el duelo entre el Brighton y el Liverpool durante la trigésimo cuarta jornada de la Premier League.

El Brighton and Hove Albion afronta con ánimos reforzados el encuentro de la trigésimo cuarta jornada para consolidar una racha positiva después de ganar fuera de su campo por un marcador de 0-1 al Norwich City en el Carrow Road, con un tanto de Trossard.

En el lado de los visitantes, el Liverpool logró derrotar al Aston Villa 2-0 durante su último encuentro en la competición, con tantos de Mané y Jones.

En cuanto a los resultados como local, el Brighton and Hove Albion tiene un balance de cinco victorias, cinco derrotas y seis empates en 16 partidos jugados en su campo, de modo que no podremos saber cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para vencer. En el papel de visitante, el Liverpool tiene un balance de 12 victorias, dos derrotas y dos empates en 16 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el The American Express Community Stadium, de hecho, los números muestran dos derrotas a favor del Brighton and Hove Albion. A su vez, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del Brighton, pues han ganado ya dos encuentros a domicilio. La última vez que se enfrentaron el Brighton y el Liverpool en esta competición fue en noviembre de 2019 y el partido finalizó con un marcador de 2-1 a favor del Liverpool.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 53 puntos a favor del Liverpool. El equipo de Graham Potter llega al partido en decimoquinta posición y con 36 puntos antes del encuentro. Por su parte, el Liverpool es el actual líder de la Premier League y acumula hasta el momento un total de 89 puntos.

Este encuentro podrá verse el miércoles próximo a las 21:15 horas a través de SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League y MyAlbion TV.