Previa del encuentro: el Arsenal recibe al Leicester City

El próximo martes a las 21:15 tendrá lugar en el Emirates Stadium el duelo entre el Arsenal y el Leicester en la jornada número 34 de la Premier League.

El Arsenal viene con optimismo para el partido de la trigésimo cuarta jornada después de vencer sus dos últimos partidos 0-2 y 4-0, el primero contra el Wolverhampton Wanderers como visitante y el segundo contra el Norwich City en su estadio.

En el lado de los visitantes, el Leicester City se hizo con la victoria frente al Crystal Palace durante su último encuentro de la competición (3-0), con tantos de Vardy e Iheanacho.

En referencia a los resultados como local, el Arsenal ha logrado un balance de ocho victorias, tres derrotas y cinco empates en 16 partidos jugados como local, unos valores que pueden parecer esperanzadores para el Leicester City, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que se disputan en el Emirates Stadium. En el papel de visitante, el Leicester City tiene un balance de siete victorias, seis derrotas y tres empates en 16 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Arsenal, de hecho, los números muestran 12 victorias y un empate a favor del conjunto local. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Leicester, pues lo han hecho en las 12 últimas ocasiones. El último encuentro que disputaron juntos en esta competición fue en noviembre de 2019 y concluyó con un resultado de 2-0 para el Leicester.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el equipo visitante está por delante del Arsenal con una diferencia de nueve puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el séptimo lugar con 49 puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes cuentan con 58 puntos y ocupan la tercera posición en la competición.

Podrá seguir el siguiente partido en televisión, concretamente el próximo martes a las 21:15 en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, Sky Sports Premier League, BBC Radio y TalkSport Radio UK.