Previa del encuentro: US Lecce - Lazio

Este martes a las 19:30 en el Stadio Via del Mar se verán las caras el US Lecce y el Lazio durante la trigésimo primera jornada de la Serie A.

El US Lecce encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el partido que corresponde a la trigésimo primera jornada tras perder el último encuentro frente al Sassuolo por un marcador de 4-2.

En el lado de los visitantes, el Lazio fue derrotado por 0-3 en el último partido que jugó frente al AC Milan.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el US Lecce ha logrado un balance de dos victorias, ocho derrotas y cinco empates en 15 partidos jugados en su estadio, de modo que las visitas al estadio Stadio Via del Mar no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En las salidas, el Lazio tiene un balance de nueve victorias, tres derrotas y dos empates en 14 partidos disputados.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa del US Lecce y los resultados son de cuatro victorias, siete derrotas y un empate a favor del conjunto local. Asimismo, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del US Lecce, pues han ganado ya tres partidos a domicilio. La última vez que jugaron el US Lecce y el Lazio en este torneo fue en noviembre de 2019 y el partido concluyó con un 4-2 para los visitantes.

Actualmente, entre el US Lecce y el Lazio existe una diferencia de 43 puntos en la clasificación. El equipo de Fabio Liverani llega al encuentro en decimoctava posición y con 25 puntos antes del encuentro. Por su lado, los visitantes cuentan con 68 puntos y ocupan la segunda posición en el torneo.