Iniesta: "Cuando me retire, intentaré ser entrenador"

Andrés Iniesta, centrocampista del Vissel Kobe japonés y campeón de todo con el Barcelona y la selección española, aseguró que todavía ve lejos el fin de su carrera de futbolista y que, cuando lo deje, intentará ser entrenador.

Iniesta expresó su profundo reconocimiento por el Barcelona, que le permitió vivir y competir junto a los "mejores profesionales", aseguró que se fue a Japón para conocer un "fútbol distinto" y para no tener que jugar contra su Barcelona y se rindió ante Leo Messi, al que considera "incomparable" con el portugués Cristiano Ronaldo, en una entrevista publicada este sábado por el diario italiano "Corriere dello Sport".

"Una de las condiciones que quería (antes de ir a Japón) era no tener que jugar contra el Barcelona. Jugar en otro equipo europeo no tendría sentido. Me fui porque entendí que lo había dado todo al Barcelona. Tenía ganas de ver un fútbol distinto, en un país distinto. Quería seguir aprendiendo y creciendo como jugador", dijo Iniesta.

"Luego intentaré ser entrenador. Pero todavía falta un poco, me siento bien, feliz, quiero seguir jugando y este campeonato japonés me ha sorprendido, es muy competitivo", agregó el centrocampista de Fuentealbilla.

Sus mejores compañeros en su paso por el Barça

Reconoció que dejar su pueblo a los doce años para ir a las juveniles del Barcelona fue "un paso complicado", pero le permitió llegar a la cumbre del mundo y conquistar 32 trofeos, además de jugar con los mejores futbolistas del planeta.

Nombró a Carles Puyol, Gerard Piqué, el brasileño Dani Alves o el francés Eric Abidal, pero se rindió ante el talento de Leo Messi.

"Se ha hablado mucho de Messi, para mí es el número 1, porque lo tiene todo. Pases, asistencias, regate, gol, espíritu de equipo. Sabe ser determinante en casi todos los partidos, y lleva años siéndolo. Nunca vi a un jugador tan decisivo y fuerte como Messi", afirmó.

"Leo es distinto, inalcanzable. Luego cada uno tiene sus preferencias. Nos gusta hacer comparaciones, pero para mí no son comparables. Incluso si marcan casi el mismo número de goles", aseguró.