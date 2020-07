Setién, sobre el futuro de Messi: "No voy a especular con esto, yo a él no le he escuchado nada"

Quique Setién ofreció una rueda de prensa telemática en el día previo a que el FC Barcelona se enfrente al Villarreal. Un partido complicado para los azulgrana, quienes no atraviesan su mejor momento y se las verán contra un equipo al alza.

Uno de los temas importantes de la rueda de prensa fue el futuro de Messi. La Cadena SER afirmó esta semana que el argentino ha decidido no renovar por el Barça. Sin embargo, Setién no quiere hablar sobre ese asunto: "No voy a especular con esto, no le he escuchado nada a él. No tengo constancia de esas noticias. No quiero especular. No es mi cometido. Yo le veo bien, todo lo demás son especulaciones que ni entro ni salgo. Le veo entrenara bien, hablamos lo que tenemos que hablar, sin más", dijo.

En cuanto a la situación de Griezmann, que últimamente cuenta poco para el cántabro, Setién aseguro asumir "toda la responsabilidad".

"El futbolista está bien, he intercambiado palabras con él. Es un grandísimo profesional. Es un jugador que puede entender esta situación en el fondo, como le ha pasado en otras etapas de su vida futbolística. Es un chaval extraordinario, tremendamente profesional y no le afectará cuando vuelva a jugar. Es muy positivo", explicó.

Los tres empates que el Barça ha cosechado en los últimos partidos mantienen al técnico cuestionado, aunque él asegura no pensar en eso: "Lo he vivido otras veces. Esta situación no la podemos controlar. Este es el circo en el que estamos metidos. Trato de centrarme y no me desgasto en leer y escuchar. Sé que hay ruido alrededor, pero me centro en mi trabajo".