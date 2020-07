Rubén García: "Si tuviera un compañero homosexual que no quiera salir del armario, hablaría con él para ayudarle"

El jugador de Osasuna Rubén García pasó por los micrófonos de Radio Marca para tratar el tabú de la homosexualidad en el deporte. El futbolista cuenta que su hermano es gay, por lo que entiende las dificultades que algunos experimentan para dar el paso de salir del armario y que, por tanto, estaría dispuesto a ayudar a cualquier compañero.

"En el vestuario a veces se habla del tema de la homosexualidad pero nunca de ningún caso en concreto. Si yo tuviera un compañero homosexual que no quiera salir del armario me encantaría hablar con él y poder ayudarle. Podría hablarle del caso que yo he vivido en mi familia con mi hermano", explicó.

"Intento ser muy cuidadoso porque entiendo la situación personal de cada uno. Yo, por mi posición de tener un poco más de repercusión, intento mostrar mi apoyo y animar a todas las personas a que normalicen la homosexualidad", añade Rubén, que espera que algún día se normalice la situación.

"Ojalá en el día de mañana si hay un futbolista homosexual no haya comentarios homófobos hacia él, eso será muy bueno para el fútbol", dijo.