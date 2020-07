Sigue en directo el Celta vs. Betis

Después de recibir una sonora goleada frente a un rival directo como el Mallorca, el Celta de Vigo recibe este sábado a un Betis convertido en un polvorín y con la afición encendida.

Los gallegos llevaban una buena racha hasta el varapalo en el Visit Mallorca Stadium, donde además perdieron a Denis Suárez, lesionado para lo que resta de la temporada. Aunque no dormirán en puestos de descenso pase lo que pase, una derrota complicaría mucho el sueño de la permanencia.

Enfrente tendrán a un Betis que no levanta cabeza. Con Alexis Trujillo en el banquillo no han cambiado demasiado las cosas, y después de dos derrotas consecutivas vuelven a verse en una zona más caliente de la deseable. Sumar los tres puntos sería conseguir la salvación matemática, prácticamente, y para ello no podrán contar con Nabil Fekir, expulsado ante el Villarreal.