Previa del partido: el Liverpool defiende el liderato ante el Aston Villa

El próximo domingo a las 17:30 tendrá lugar en el Anfield el duelo entre el Liverpool y el Villa durante la trigésimo tercera jornada de la Premier League.

El Liverpool encara con ilusión de recuperar puntos en el encuentro que corresponde a la trigésimo tercera jornada tras perder el último partido frente al Manchester City por un marcador de 5-0.

En el lado de los visitantes, el Aston Villa sufrió una derrota contra el Wolverhampton Wanderers en el último partido (0-1).

Con respecto al rendimiento como local, el Liverpool ha logrado un balance de 16 victorias en 16 partidos jugados en su estadio, por lo que sus rivales podrían tenerlo difícil para conseguir vencer en su estadio. En el papel de visitante, el Aston Villa tiene un balance de dos victorias, 11 derrotas y tres empates en 16 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Liverpool, de hecho, los números muestran 14 victorias, seis derrotas y seis empates a favor del conjunto local. El último encuentro que jugaron el Liverpool y el Villa en este torneo tuvo lugar en noviembre de 2019 y finalizó con un resultado de 1-2 favorable al Liverpool.

En este momento, el Liverpool se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 59 puntos con respecto a su rival. El Liverpool es el actual líder de la Premier League y acumula hasta el momento un total de 86 puntos en su casillero. Por su parte, el equipo visitante es decimoctavo con 27 puntos.

Seguiremos de cerca el desarrollo del partido entre el Liverpool y el Aston Villa el próximo domingo a las 17:30 en televisión (SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League).