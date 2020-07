El presentador Dan O'Toole denuncia el secuestro de su bebé de un mes y horas después confirma que está a salvo

Dan O'Toole, estrella de la televisión canadiense, sorprendió al denunciar a través de sus redes sociales que Oakland, su bebé de un mes había sido secuestrado. El presentador de TSN Sports Center afirmó sentirse "roto" aunque aseguró que mantenía la esperanza de que la niña estuviera viva.

"Mi bebé, Oakland. Rezo para que quien quiera que te tenga, te abrace. Que quien te haya quitado de mí, te está protegiendo", escribió en su perfil de Instagram.

El copresentador del programa 'Jay y Dan' de TSN actualizó su publicación unas horas más tarde para anunciar que su ahora ex esposa Corrie "no tiene nada que ver con la desaparición de Oakland" y pidió que la dejen tranquila.

Oakland nació a finales de mayo y es la tercera hija de O'Toole, que ya tuvo a otras dos hijas llamadas Ruby y Sydney con su ex esposa Corrie.

Unas horas después de la impactante publicación de O'Toole, Global News informó de que el bebé había sido encontrado "a salvo con su madre" e informó de que "no hay preocupación por la seguridad del bebé".

La controversia aumentó cuando O'Toole respondió al tweet diciendo que "no era un asunto de la policía de Durham" y sugirió que las autoridades no le habían informado que Oakland estaba a salvo.

Varias estrellas de los medios canadienses se volcaron con O'Toole tras su anuncio, haciéndose eco de su publicación y escribiendo emotivos mensajes de apoyo.

Finalmente el presentador publicó una nueva actualización en su perfil de Instagram en el que confirmó que su hija se encontraba sana y salva: "Me han confirmado que mi bebé Oakland se encuentra a salvo".

El O'Toole explicó que "todavía no la he visto ni la he abrazado" y lanzó un dardo "para aquellos que decidieron criticarme durante esta terrible experiencia, díganme esto: ¿alguna vez han mirado a los ojos de sus hijos y no han podido decirles dónde está su hermana o cuándo la volverán a ver? Aún estamos rotos. Puede que nunca lo superemos".